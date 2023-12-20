Сийярто: игра в команде обеспечила Венгрии и Словакии исключения из 12-го пакета санкций

В 2024 году Slovnaft, являющаяся дочерней компанией MOL, по-прежнему сможет экспортировать в Чехию получаемые на своем НПЗ продукты переработки российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 20 декабря. /ТАСС/. Венгрия и Словакия действовали как одна команда на переговорах в Евросоюзе и добились для себя исключений в области энергетики при принятии 12-го пакета санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим словацким коллегой Юраем Бланаром.

"Благодаря хорошей командной игре во время переговоров по последнему пакету санкций нам удалось совместными усилиями добиться того, чтобы в следующем году словацкая Slovnaft, являющаяся дочерней компанией венгерской MOL, по-прежнему могла экспортировать в Чехию получаемые на своем НПЗ продукты переработки российской нефти. Это был важный вопрос для Словакии", - сказал глава МИД, чью пресс-конференцию транслировал телеканал М1.

Ранее Сийярто сообщал, что во время дискуссий в Брюсселе по 12-му санкционному пакету Венгрии удалось отразить очередные попытки введения ограничительных мер против предприятий Росатома. Коснувшись этого вопроса на пресс-конференции в среду, он отметил, что "Словакия и Венгрия выступают за использование ядерной энергетики, которая является экологически чистым, устойчивым, безопасным и дешевым способом производства энергии".

"Только мы сами можем решать, как формировать наш энергетический баланс, и никто не может указывать нам, с кем мы должны сотрудничать, чтобы гарантировать нашу энергобезопасность. Вот почему мы никогда не согласимся с санкциями, которые могут поставить под угрозу безопасное энергоснабжение наших стран", - подчеркнул министр.