В МИД Словакии намерены наложить вето на попытки ЕС ввести запрет на топливо из РФ для АЭС

Республика не допустит санкций против предприятий Росатома, отметил министр иностранных дел Юрай Бланар

БУДАПЕШТ, 20 декабря. /ТАСС/. Словакия наложит вето, если Евросоюз попытается ввести запрет на поставки российского ядерного топлива для АЭС, для нее это является "красной чертой". Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Он отметил важную роль ядерной энергетики в энергобалансе страны и подчеркнул, что Словакия не допустит санкций против предприятий Росатома. "Если будут попытки ввести в ЕС ограничения на поставки топлива для АЭС, то мы наложим вето. Для нас это "красная черта", - сказал глава словацкого МИД.

"Мы отвергаем любые санкции, которые оказывают более серьезное негативное воздействие на тех, кто их принимает, чем на тех, кому они адресованы. Мы не поддержим ни один пакет санкций, будь то против России или кого-либо еще, если это окажет негативное влияние на экономику и уровень жизни в нашей стране", - подчеркнул Бланар. Его совместная с Сийярто пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.

В Венгрии работает АЭС в Пакше, в Словакии - две станции: в Богунице и Моховце, построенные советскими специалистами. На них установлены реакторы ВВЭР-440, которые используют российское ядерное топливо.