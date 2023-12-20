На Ставрополье число субъектов МСП выросло в 2,5 раза за пять лет

Как сообщил глава регионального Минэкономразвития Денис Полюбин, показатель превысил 251 тыс.

СТАВРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ставропольском крае превысило 251 тыс., сообщил в среду журналистам глава регионального Минэкономразвития Денис Полюбин. Таким образом, количество субъектов МСП увеличилось в 2,5 раза.

"Этот год мы заканчиваем с ростом субъектов МСП на 24%. Пять лет назад у нас была 101 тыс. субъектов МСП, на сегодняшний день 251 тыс. субъектов. Рост, преимущественно, за счет увеличения числа самозанятых. Рост [объема] налогов на профессиональный доход на 78%", - сказал он.

Доля малого и среднего бизнеса в объеме валового регионального продукта на Ставрополье достигла порядка 30%. В сфере заняты более 400 тыс. человек. В регионе создан комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса.

"Мы подходим к формам поддержки комплексно, работает инфраструктура поддержки - Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд. Годовые показатели выполнили за 8-9 месяцев, идут опережающими темпами", - пояснил Полюбин.

В правительстве региона журналистам сообщили, что Ставрополье входит в топ регионов по количеству льготных кредитов в секторе МСП. Это помогает субъектам малого предпринимательства расширять бизнес и переходить в категорию среднего предпринимательства.

По оценкам властей, объем валового регионального продукта (ВРП) достиг 1,2 трлн рублей с ростом 4% к прошлому году, товарооборот вырос на 14%, объем отгруженной продукции тоже вырос на 14%, индекс промышленного производства увеличился на 4%. "Экономике приходилось отвечать на большие вызовы - перестройка логистических цепочек, переориентирование экспортных потоков. Экономика края характеризуется высокой диверсификацией. 20% ВРП - это промышленность, порядка 18% - сельское хозяйство, 13% - строительство, 10-11% - торговля. Все это позволило мягко пройти ограничения, экономика адаптировалась к существующим вызовам", - пояснил Полюбин.