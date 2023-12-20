В Ульяновской области в ближайшие три года намерены открыть семь новых предприятий

Часть из них планируют запустить уже в 2024 году

УЛЬЯНОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Инвесторы реализуют в портовой особой экономической зоне "Ульяновск" семь новых проектов с общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей, написал губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. Предприятия будут созданы в течение ближайших трех лет.

"Готовятся к открытию семь новых предприятий, действующие производства расширяют мощности. Общий объем инвестиций в будущие производства - свыше 12 млрд рублей, будет создано более 700 новых рабочих мест", - отметил он.

Как уточнили ТАСС в Корпорации развития Ульяновской области, все предприятия планируют открыть в ближайшие три года. Часть из них приступят к работе уже в 2024 году. Среди новых проектов производство изделий из композитных материалов, завод промышленных спиртов, предприятие по покраске воздушных судов.

По информации губернатора региона, несколько предприятий, уже работающих на территории ПОЭЗ, расширили свое производство. "Предприятие "Промтех-Ульяновск" нарастило в этому году производственные мощности и освоило выпуск новой продукции - авиационных кресел и аварийно-спасательных трапов. Компания "Эко-НИОКР" построила на территории ПОЭЗ два новых корпуса. Резидент производит специальные птицезащитные устройства для линий электропередачи", - отметил Русских.

Глава региона добавил, что ПОЭЗ "Ульяновск" - оператор контейнерного поезда Китай - Ульяновск. "В проекте участвуют 67 предприятий Ульяновской области и соседних регионов. За 2023 год прибыло 19 контейнерных поездов с нужными комплектующими", - уточнил он.

Русских добавил, что портовая особая экономическая зона "Ульяновск" по итогам 2023 года оказалась в тройке привлекательных особых экономических зон России. "Это хороший стимул развиваться дальше", - подчеркнул губернатор.