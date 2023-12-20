США и союзники обновили механизм соблюдения потолка цен на нефть из России

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. США и их союзники обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщило американское министерство финансов.

"Сегодня мы объявляем о внесении изменений в режим соблюдения потолка цен. Во-первых, вскоре мы начнем требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Во-вторых, мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например на страхование и фрахт, делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки", - говорится в сообщении Минфина.