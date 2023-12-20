Авиакомпания "Россия" отменяет несколько рейсов в Пекин

Речь идет о полетах из Владивостока, Красноярска и Иркутска

ТАСС, 20 декабря. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") отменит несколько рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин, сообщил ТАСС источник в аэропорту Красноярска и подтвердил другой источник в аэропорту Владивостока.

"Авиакомпания "Россия" вынуждена была отменить рейсы в Пекин из регионов (Владивосток, Красноярск, Иркутск), так как не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что пассажиры отмененных рейсов будут отправлены в Пекин и обратно на альтернативных рейсах.

На данный момент отменены три рейса: два из Владивостока - должны были быть выполнены 18 и 20 декабря и еще один из Красноярска - 19 декабря. По данным собеседника ТАСС, планируется отмена рейса из Иркутска 21 декабря.

Полеты "России" в Пекин из Владивостока планировалось начать с 18 декабря, продажа билетов была открыта в ноябре. ТАСС направил запрос в пресс-службу "России".