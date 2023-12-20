Минфин США внес в санкционный список по РФ нефтяной танкер SANAR-15

Согласно перечню, ограничения также ввели в отношении компании Bellatrix Energy, гонконгской Covart Energy, а также базирующихся в ОАЭ SUN Ship Management и Voliton DMCC

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов обновили связанный с Россией список санкций, добавив в него один нефтяной танкер и четыре компании. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Согласно перечню Управления по контролю за иностранными активами, ограничения введены в отношении нефтяного танкера SANAR-15 под флагом России, компании Bellatrix Energy, гонконгской Covart Energy, а также базирующихся в ОАЭ SUN Ship Management и Voliton DMCC.