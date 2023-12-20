Они составили 443,7 млн баррелей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 млн баррелей и на 15 декабря составили 443,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 18:32 мск февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE прибавлял 0,9% и рос до $79,98 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале росла на 1,12%, до $74,72 за баррель.