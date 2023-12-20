Доля нелегальных сигарет в РФ за II полугодие снизилась до 12,6%

В Минпромторге отметили, что за девять месяцев 2023 года потери бюджета по акцизам на сигареты достигли 75 млрд рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Доля нелегальных сигарет в РФ во втором полугодии 2023 года снизилась до 12,6% по сравнению с серединой года. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ со ссылкой на результаты полевого исследования ННЦК.

"По результатам полевого исследования ННЦК (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции), за второе полугодие 2023 года доля нелегальных сигарет по сравнению с серединой года снизилась до 12,6%", - говорится в сообщении по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту под председательством вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Доля незаконного оборота никотинсодержащей продукции снизилась с 79% до 68%, но по жидкостям остается на уровне 90%, что говорит о необходимости принятия дополнительных мер, отмечается в сообщении. "Только за девять месяцев этого года потери бюджета по акцизам на сигареты достигли 75 млрд рублей. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнули в Минпромторге.

Так, планируется разработать дополнительные индикаторы риска нарушений обязательных требований для табачной продукции, на основании которых смогут осуществляться внеплановые проверки. Кроме того, Генеральная прокуратура РФ, Минпромторг, Роспотребнадзор и Минэкономразвития проработают создание механизма взаимодействия по увеличению эффективности контрольных мероприятий в отношении лиц, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию, говорится в сообщении.