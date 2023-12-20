Электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации

Это необходимо для предотвращения участившихся случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Электродвигатели и электросамокаты будут включены в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Об этом говорится в сообщении Минпромторга по итогам заседания Госкомиссии по антиконтрафакту под председательством вице-премьера - главы министерства Дениса Мантурова.

На заседании обсуждался вопрос техрегулирования оборота электросамокатов для обеспечения безопасности граждан и выработки мер, направленных на добросовестную конкуренцию отечественных производителей электродвигателей.

"Участники заседания приняли решение о включении электросамокатов и электродвигателей общего назначения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации", - говорится в сообщении.

"В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП. Введение обязательной сертификации для электродвигателей призвано исключить случаи обмана недобросовестными импортерами российских потребителей, особенно, в части энергетических показатели двигателей, а также позволит улучшить конкурентную среду в интересах российских производителей", - отметил Мантуров, слова которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, по его словам, будет разработан межгосударственный стандарт, предусматривающий требования и методы исследований ЭСИМ (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса).