В РФ разработают методику по обнаружению сахарозаменителей в газировке и соках

Решение приняли по итогам заседания Госкомиссии по антиконтрафакту под председательством вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. В России разработают методику по выявлению сахарозаменителей в газированных напитках и соках. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга России.

"На сегодняшний день отсутствует нормативно-методическая документация, определяющая методики обнаружения подобных сахарозаменителей. Поэтому по итогам заседания было принято решение разработать соответствующий ГОСТ", - говорится в сообщении по итогам заседания Госкомиссии по антиконтрафакту под председательством вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Участники заседания также ознакомились с результатами исследования Роскачества газированных напитков и соков.

Отмечается, что важным итогом стало выявление тенденции к росту использования производителями пищевых добавок, заменяющих сахар. "Это вызвано стремлением снизить выплаты акциза на напитки, содержащие более 5% сахара (введен с 1 июля 2023 года)", - поясняется в сообщении.