Посол РФ: США и ЕС сопротивляются выполнению российской части зерновой сделки

Андрей Келин добавил, что в 2024 году сделка может возобновиться, но только если будет реализована российская часть договоренностей

АНКАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что эксперты ООН пытались найти варианты для выполнения российской части зерновой сделки, но этому воспрепятствовали США и страны ЕС. Об этом он сказал в эфире телеканала TRT World.

"Эксперты ООН ранее пытались найти решения в банковской сфере, страховании [для выполнения российской части зерновой сделки], но столкнулись с сопротивлением США и ряда стран ЕС", - сказал он. Посол добавил, что, безусловно, в 2024 году сделка может возобновиться, но только если будет реализована российская часть договоренностей. По его словам, условия для этого ясны.

"Сделка состоит из двух частей. Первая - это отправка украинских судов с зерном через Черное море, Босфор и далее. Эта часть реализована. Вторая составляющая - это российские условия. То есть обеспечение транспортировки нашего зерна на мировые рынки, создание условий для этого, страхование. Наши суда не могут из-за санкций входить в порты. Ничего в этом плане не было сделано", - указал Келин.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.