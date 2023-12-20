Промпроизводители РФ в ноябре понизили цены на товары на 0,1%

Так, по данным Росстата, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок снизились цены на концентраты никелевые - на 15,9%, на руды и концентраты медные - на 12,2%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в ноябре 2023 года, по предварительным данным, снизились на 0,1% по сравнению с октябрем, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок снизились цены на концентраты никелевые - на 15,9%, на руды и концентраты медные - на 12,2%, на руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - на 11,9%, на уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого - на 7,2%. В то же время повысились цены на газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 18,2%, на графит природный - на 14,3%, на алмазы технические - на 12,5%, на концентраты сурьмяные - на 11,9%, на антрацит - на 11,7%, бентониты (глины бентонитовые) - на 11,3%.

В обрабатывающих производствах рост цен отмечен на отдельные виды бумаги и бумажных изделий: на бумагу для гофрирования регенерированную и прочую бумагу для гофрирования - на 17,3%, на тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона) - на 16,7%, на бумагу немелованную - на 13,1%, на картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный - на 12,3%, на картон гофрированный в рулонах или листах - на 8,1%, на тетради общие - на 7,6%.

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличились цены на контейнеры общего назначения (универсальные) - на 10,6%, на квадроциклы - на 9,3%, на комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки - на 6,6%, на легковые автомобили - на 4,8%.

В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, цены стали выше на поливитамины без минералов (гексавит, ундевит и т. п.), в пересчете за 10 шт. - на 11,1%, на препараты противомикробные для системного использования - на 9,4%, на нитроглицерин, в пересчете за 10 таблеток по 0,5 мг - на 8,5%, на таурин, капли глазные 4%, 5 мл - на 8%, на глицин в пересчете на 50 таблеток по 100 мг - на 3,1%.

Одновременно отмечено снижение цен на следующие виды нефтепродуктов: на мазут топочный - на 23,5%, на автомобильный бензин - на 15,6%, на битумы нефтяные строительные - на 15,5%, на топливо судовое - на 14,1%, на битумы нефтяные кровельные - на 11,4%, на топливо дизельное межсезонное - на 10,4%. При этом цены на брикеты, окатыши и продукты агломерации бурого угля (лигнита) выросли на 40,4%, на термоугли из бурого угля (лигнита) - на 22,9%, на дистилляты средние, не включенные в другие группировки - на 13,9%, на конденсат газовый стабильный - на 12,1%.