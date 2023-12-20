Задолженность по зарплате в РФ на 1 декабря составила 433,3 млн рублей

По сравнению с уровнем начала ноября общий долг снизился на 5,8%, отмечает Росстат

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2023 года составила 433,3 млн рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с уровнем начала ноября общий долг снизился на 5,8%, или на 26,6 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря 2023 года на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 222,6 млн рублей (51,4%), в 2022 году - 83,2 млн рублей (19,2%), в 2021 году и ранее - 127,5 млн рублей (29,4%).

По данным Росстата, Доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 декабря 2023 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 41%; строительство - 15%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 10,9%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 8,4%; транспорт - 8,4%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 5,9%; добыча полезных ископаемых - 4,1%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 3,6%; научные исследования и разработки - 2%.