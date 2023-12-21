Объем привлеченных в СКФО инвестиций в 2023 году превысит 12,8 млрд рублей

Замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров также сообщил о планах создать в Северо-Кавказском федеральном округе 2 025 рабочих мест.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Инвестиционные проекты, реализуемые в рамках госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), позволят привлечь по итогам 2023 года более 12,8 млрд рублей. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров во время пресс-конференции в ТАСС в Москве.

"Планируем привлечь по итогам 2023 года более 12,8 млрд рублей - на 30% больше, чем в прошлом году, и создать 2 025 рабочих мест. Объем финансирования мероприятий 23 отраслевых госпрограмм, включенных в комплексную госпрограмму "Развитие СКФО", в 2023 году составил 483,3 млрд рублей, кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря составляет 84,5%", - отметил Назаров.

По его словам, около 20% от общего объема финансирования приходится на капитальные расходы по созданию и модернизации социальной, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры в регионах округа.

"За счет указанных средств в субъектах СКФО будут введены в эксплуатацию 479 объектов инфраструктуры. Уже построены 88 больниц и поликлиник, 39 школ и детских садов, 9 спортивных объектов, 5 учреждений культуры, 8 объектов транспортной инфраструктуры, а также 14 объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры", - добавил замминистра РФ.