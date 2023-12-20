В России годовая инфляция с 12 по 18 декабря составила 7,48%

По информации Минэкономразвития, показатель остался практически на уровне прошлой недели

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 12 по 18 декабря составила 7,48% и осталась практически на уровне прошлой недели. От этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития Россия.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция с 5 по 11 декабря замедлилась до 7,47% с 7,52% неделей ранее.

"За неделю с 12 по 18 декабря 2023 г. на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,18%, год к году изменение цен составило 7,48%. В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,40%. На плодоовощную продукцию цены изменились на 2,11%, на продукты питания без учета плодоовощной продукции - на 0,23%. На непродовольственные товары сохранился умеренный рост цен (0,08%): продолжили снижаться темпы роста цен на отечественные автомобили, а также электро- и бытовые приборы. В секторе услуг - околонулевой рост цен на 0,02%: возобновилось удешевление авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Минэкономразвития 22 сентября опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 годов. Согласно документу, министерство повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.