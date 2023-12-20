Объем вложений инвесторов в курорты Ставрополья вырос в три раза за пять лет

За 11 месяцев регион посетили 7,6 млн туристов

СТАВРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Объем вложений инвесторов в проекты на территории курортов Кавказских Минеральных Вод в 2023 году достиг 90 млрд рублей. За пять лет объем вырос в три раза, сообщил журналистам глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

"За последние пять лет объем инвестиций вырос в три раза, достигает 90 млрд рублей [в 2023 году]. Рассматриваем возможность создания на территории Кавказских Минеральных Вод особой экономической зоны - города Кисловодск, Железноводск, Ессентуки", - сказал он.

Потенциальные инвесторы уже готовы вложить в проекты на территории особой экономической зоны более 200 млрд рублей. "Идет сбор заявок от потенциальных инвесторов. Рассматриваем три площадки - "Солнечная долина" в Кисловодске, <...> [объем заявленных инвестиций - 50 млрд рублей], "Капельная Балка" в Ессентуках, <...> объем инвестиций - порядка 20 млрд рублей. "Гора Развалка" в Железноводске, <...> потенциальный объем инвестиций уже 140 млрд рублей", - пояснил Полюбин.

Ранее министр сообщил ТАСС, что инвестиционный потенциал курортов Кавказских Минеральных Вод в период до 2030 года может составить 1,4 трлн рублей. Для этого необходимо снять инфраструктурные ограничения. Власти региона ведут подготовку проектно-сметной документации по развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры курортного региона для получения поддержки из федерального бюджета.

За 11 месяцев Ставрополье посетили 7,6 млн туристов. Это на 1 млн человек больше аналогичного периода прошлого года. "Сегодня мы реализуем десятки многомиллиардных инвестиционных проектов в области индустрии гостеприимства. В стадии реализации комплексный план развития курортов до 2030 года, включающий в себя создание новых мест размещения, модернизацию коммунальной и транспортной инфраструктуры", - цитирует главу региона Владимира Владимирова краевое управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

По данным правительства Ставрополья, в стадии реализации на курортах края находятся 44 инвестиционных проекта стоимостью 60,5 млрд рублей.