Новым генеральным директором "Эн+" с января станет Михаил Хардиков

Решение связано с выходом на пенсию с 31 декабря 2023 года нынешнего генерального директора Владимира Кирюхина

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Cовет директоров "Эн+" одобрил назначение Михаила Хардикова на должность генерального директора компании с 1 января 2024 года в связи с выходом на пенсию с 31 декабря 2023 года нынешнего генерального директора Владимира Кирюхина. Об этом говорится в сообщении компании.

Хардиков начал свою работу в "Евросибэнерго" (входит в "Эн+") в 2010 году в должности директора по связям с инвесторами, затем, с декабря 2012 года по июнь 2014 года, занимал должность директора по корпоративным финансам. В июле 2014 года Хардиков был назначен на должность финансового директора компании, а в 2018 году - генеральным директором "Евросибэнерго". В 2019 году он занял должность заместителя генерального директора, финансового директора "Эн+", а весной 2023 года назначен на должность операционного директора группы.

Отмечается, что Хардиков назначен генеральным директором общества сроком на три года - до 31 декабря 2026 года включительно.

По словам Кристофера Бернема, председателя совета директоров "Эн+", под руководством Кирюхина группа получила признание как ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и крупнейшая независимая гидроэнергетическая компания в мире. "Еще раз хочу лично поблагодарить его за преданность делу и безупречную работу на благо сотрудников компании и акционеров в течение последних пяти лет на посту генерального директора и более двадцати лет - в составе высшего руководства компаний группы", - отметил Бернем, слова которого приводит компания.

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.