МВФ выделил кредит Сомали в размере $100 млн на три года

Из них $40 млн выплатят немедленно

НАЙРОБИ, 20 декабря. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новое трехлетнее соглашение в рамках расширенной кредитной линии для Сомали на сумму около $100 млн, $40 млн будут выплачены немедленно. Об этом сообщает сомалийский портал Shabelle Media.

Ранее МВФ совместно с финансовыми партнерами принял решение выделить $4,5 млрд на обслуживание внешнего долга Сомали.

Как отмечается, благодаря финансовой поддержке МВФ Сомали добилась значительного прогресса в укреплении ключевых экономических и финансовых институтов, а также в совершенствовании управления. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, Сомали сталкивается с серьезными проблемами, в том числе связанными с экономическими, социальными, климатическим рисками и рисками безопасности.

По данным издания, в 2022 году 54% населения Сомали жили менее чем на $2 в день. Наблюдающийся в настоящее время экономический рост недостаточен для сокращения уровня бедности, удовлетворения социальных потребностей и создания достаточного количества рабочих мест для молодежи. Сомали очень уязвима к климатическим потрясениям, которые наносят ущерб экономическому росту и препятствуют усилиям по сокращению бедности, отмечается в публикации

Новая программа МВФ будет поддерживать стратегию властей, направленную на дальнейшее укрепление ключевых экономических институтов, содействие макроэкономической стабильности и росту в соответствии с национальным планом развития Сомали. Как ожидается, внешнее финансирование будет основано исключительно на грантах и льготных кредитах. Увеличение внутренних доходов является ключевым элементом стратегии реформ, включая реализацию нового закона о подоходном налоге. Продолжающееся улучшение институционального потенциала Центрального банка Сомали, в том числе в контексте денежной реформы, будет способствовать развитию финансовой инфраструктуры страны.