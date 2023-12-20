"Просвещение" вошло в капитал компании "99 баллов", специализирующейся на подготовке к ЕГЭ

Холдинг приобрел 50,1% уставного капитала онлайн-школы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский холдинг "Просвещение" приобрел 50,1% уставного капитала онлайн-школы "99 баллов", которая входит в топ-10 компаний на рынке подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе "Просвещения".

"Расширение цифровых образовательных продуктов - одно из направлений развития "Просвещения". Сделка с компанией "99 баллов" позволит нам вести более продуктивную работу в этом направлении. Операционное управление при этом остается за текущей командой онлайн-школы", - сказала генеральный директор "Просвещение" Наталья Третьяк, ее слова приводятся в сообщении. Она также отметила, что цифровые и дистанционные технологии обучения в последние годы, особенно в период пандемии COVID-19, доказали свою эффективность.

Отмечается, что после заключения сделки с компанией "99 баллов" "Просвещение" берет на себя дополнительные обязательства по верификации контента и обеспечению методической поддержки образовательной платформы.

Основатель онлайн-школы Айрат Халиуллин сообщил, что сделка с "Просвещением" даст компании дополнительные возможности для роста. "Наша цель - сделать так, чтобы дети, которые обучаются у нас, влюблялись в учебу, получали удовольствие от образовательного процесса и понимали, что они способны на все. Мы знаем, что ценности "Просвещения" совпадают с нашими, поэтому для нас это не просто финансовая сделка, это возможность делать еще более качественный продукт и становиться лучшими в России", - пояснил Халиуллин, его слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, казанская компания "99 баллов" вышла на рынок образовательных технологий в 2021 году. Онлайн-школа является резидентом Сколково, в онлайн-школе прошли обучение более 50 тыс. человек.