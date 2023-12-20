Avia Invest не смогла оспорить расторжение договора о концессии аэропорта Кишинева

Соответствующую жалобу признали неприемлемой

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Высшая судебная палата Молдавии отклонила апелляцию компании Avia Invest, которая пыталась оспорить решение правительства Молдавии о досрочном расторжении договора о концессии Кишиневского международного аэропорта.

"Апелляционная жалоба, поданная ООО Avia Invest через адвоката Дмитрия Лунга, признана неприемлемой", - говорится в решении, размещенном на сайте суда.

Правительство Молдавии в 2019 году оспорило договор о концессии аэропорта, аннулировав ряд прежних решений правительств во главе с Владимиром Филатом и Юрием Лянкэ, которые в 2012-2013 гг. содействовали его сдаче в концессию компании Avia Invest сроком на 49 лет. Арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка €245 млн, увеличивать объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% доходов. Следствие, возбужденное по инициативе властей, считает, что государству был нанесен ущерб.

В Avia Invest решение властей назвали незаконными и намерены требовать возврата более €90 млн, вложенных в модернизацию аэропорта.