Финляндия получит еще €62,9 млн для создания хранилища на случай ядерной угрозы

Глава финского МВД Мари Рантанен отметила, что дополнительное финансирование доказывает, что страна является сильным государством-участником Механизма гражданской защиты ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 20 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выделила дополнительные €62,9 млн Финляндии на создание в стране крупнейшего в Евросоюзе стратегического хранилища средств реагирования на случай ядерной угрозы. Об этом сообщила глава финского МВД Мари Рантанен, трансляцию брифинга вела пресс-служба правительства страны.

"[Предоставленное] дополнительное финансирование доказывает, что мы являемся сильным государством-участником Механизма гражданской защиты ЕС, что нашему опыту доверяют", - отметила министр.

Финляндия уже получила от ЕК €242 млн на строительство объекта. Таким образом на финансирование проекта уже было выделено в общей сложности почти €305 млн.

В августе 2023 года финское оборонное ведомство на своем сайте информировало о создании на территории Финляндии стратегического хранилища средств реагирования и медикаментов на случай возникновения химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, которое должно стать крупнейшим на территории ЕС. Предполагается, что на объекте будут храниться защитное снаряжение, контрольно-измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, предназначенные для использования как сотрудниками экстренных служб, так и гражданским населением в случае чрезвычайных ситуаций, в особенности в странах Северной и Восточной Европы.