Комитет Думы направил в Минцифры предложения по стабилизации положения "Почты России"

Глава комитета Сергей Гаврилов отметил, что "Почта России" нуждается в скорейшем финансовом оздоровлении в связи с важностью обеспечения социально значимых функций"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям после проведенного совещания с руководством "Почты России" направил в адрес главы Минцифры Максута Шадаева предложения по стабилизации финансово-экономического положения компании. Об этом сообщил журналистам глава комитета Сергей Гаврилов.

По его словам, "Почта России" нуждается в скорейшем финансовом оздоровлении в связи с важностью обеспечения социально значимых функций". Депутат уверен, что докапитализацию компании, в том числе из средств ФНБ, необходимо осуществить в два этапа.

"Первый этап - 124 млрд рублей для погашения задолженности по ранее привлеченным кредитам. Компания тратит до 15 млрд рублей в год на выплаты процентов по взятым кредитам и лизинговые платежи. Вторым этапом может стать выделение 70 млрд рублей на технологическое перевооружение "Почты": строительство новых современных распределительных центров, модернизацию почтовых отделений, в том числе сельских, закупку транспортных средств отечественного производства, цифровые технологии. Наша задача - вывести "Почту России" на конкурентные позиции с крупными мировыми игроками рынка доставки и почтовых услуг", - отметил Гаврилов.

По мнению парламентария, почтовая сеть очень важна, прежде всего, для людей, проживающих в деревнях и селах, а это 30 млн человек. "Мы хотим вырастить из "Почты" нового чемпиона в области логистики, преодолеть дискриминацию "Почты" со стороны маркетплейсов. Для этого будем добиваться введения единых тарифов доставки, общей для всех регуляторики. Чтобы выровнять условия необходимо обязать маркетплейсы доставлять посылки во все точки субъектов РФ, соблюдать требования к персоналу - чтобы на работу принимались только граждане РФ, выплачивалась "белая" зарплата и налоги в полном объеме", - пояснил Гаврилов.

Депутат отметил, что среди первостепенных задач также находится передача "Почте России" имущественного комплекса в размере более 16 тыс. объектов, их оценка и включение в уставный капитал для повышения капитализации и эффективности компании.

"Для ускорения передачи имущества в декабре уже принята подготовленная нами поправка в законодательство, которая позволит наделить Минфин и Росимущество полномочиями по принятию решения о внесении дополнительного имущественного вклада государства в уставный капитал "Почты", - сказал Гаврилов.