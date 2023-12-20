Под Сыктывкаром в 2025 году планируют построить коттеджный туркомплекс

Как уточнил глава Коми Владимир Уйба, на эти цели получен инфраструктурный бюджетный кредит

МОСКВА 20 декабря. /ТАСС/. Коттеджный туристический комплекс построят в Выльтыдоре под Сыктывкаром в Республике Коми в 2025 году. Проект реализует компания "Лузалес", одно из ведущих предприятий региона по переработке леса, сообщил глава Коми Владимир Уйба в интервью ТАСС, которое записано в студии агентства в координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"У нас есть мощный лидер по лесозаготовке и лесопереработке - компания "Лузалес". Они взяли инфраструктурный кредит и создают сейчас целый туристический комплекс, коттеджный комплекс на основе своих домокомплектов, которые производят экологически чистый комплекс из бруса. Большой отель, вписанный в лес, в природу, у подножия Сыктывкара - Выльтыдор, на той стороне реки [Сысолы]. Инфраструктурный бюджетный кредит получен, и в следующем году компания "Лузалес" начинает строительство, в 2025 году они должны полностью заработать", - сообщил глава региона.

Прорабатывается сразу несколько инвестпроектов по созданию трех- и четырехзвездочных сетевых отелей в Сыктывкаре и Ухте. "В Сыктывкаре очень много всего показываем: и промышленный туризм, и много памятников архитектуры. А Ухта - это родина первой российской нефти, где нефть шла самоизливом, ее начали собирать с поверхности воды в середине XVIII века", - отметил глава республики.

Он отметил, что экологические маршруты в регионе полностью выстроены, есть вертолетные и пешеходные туры на уникальное плато Маньпупунёр, седьмое чудо России, расположенное в Печоро-Илычском заповеднике. Пока человек идет по заповеднику, он видит рядом с собой абсолютно нетронутый растительный и животный мир, добавил Уйба.

"Субсидируем сегодня до 30 млн рублей, создаем целое направление глэмпингов на турмашрутах, где должны быть соблюдены экологическая безопасность и экологическое равновесие. Особенно на наших особо охраняемых территориях, это национальный парк "Югыд ва", Печоро-Илычский заповедник", - сообщил глава республики.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.