Путин собрал совещание по теме Восточного полигона железных дорог

На съезде железнодорожников 15 декабря президент отмечал, что "противник пытается дотянуться" до важнейших железнодорожных объектов на востоке страны, поэтому использование практически военной терминологии в названии Восточного полигона сейчас "не случайно"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздно вечером 20 декабря собрал совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог. Мероприятие проходит по видео-конференц-связи.

Восточный полигон железных дорог объединяет Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). В связи с тем, что эти магистрали сейчас работают на пределе пропускной способности, по поручению президента РФ идет модернизация Восточного полигона, и Путин неоднократно подчеркивал, что темпы этой работы нужно наращивать.

Кроме того, на съезде железнодорожников 15 декабря Путин заметил, что "противник пытается дотянуться" до важнейших железнодорожных объектов на востоке страны, поэтому использование практически военной терминологии в названии Восточного полигона сейчас "не случайно". Он в связи с этим подчеркнул, что "надо быть очень внимательными" и проявлять должную бдительность.

Транссибирская железнодорожная магистраль (старое название - Великий Сибирский путь) - самая длинная железная дорога в мире (9288,2 км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.