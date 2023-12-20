Путин отметил востребованность восточного направления железных дорог России

Президент России отметил, что объемы перевозок на этом направлении растут

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Восточное направление российских железных дорог сейчас крайне востребовано, объемы перевозок на нем растут, загрузка гарантирована на годы вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии Восточного полигона железных дорог.

"Восточное направление железных дорог <…> крайне востребовано. Объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться", - сказал глава государства. "Значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперед", - заключил он.