Путин поручил закладывать "резерв мощности" при обновлении Восточного полигона

Глава государства обратил внимание, что при строительстве новых объектов нельзя забывать о действующей инфраструктуре, о поддержании ее в нормативном состоянии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Восточный полигон нужно расширять не просто до утвержденных показателей, но и с учетом резерва мощности. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию этих железнодорожных магистралей.

"Нужно не только добиваться поставленных ориентиров, но, что называется, закладывать резервы мощности, чтобы при необходимости в сжатые сроки с небольшими затратами расширить возможности железных дорог", - сказал он.

Глава государства обратил внимание, что при строительстве новых объектов нельзя забывать о действующей инфраструктуре, о поддержании ее в нормативном состоянии. Он констатировал, что в этой работе "есть проблемные участки".

"Хочу подчеркнуть: приоритет должен быть один - эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и поселков", - подытожил президент.

Восточный полигон железных дорог объединяет Транссиб и БАМ. Сейчас эти магистрали работают на пределе пропускной способности. По поручению президента РФ идет модернизация Восточного полигона. К 2024 году предполагается увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.