Пакистан заявил, что реализация проектов в рамках КПЭК ускорила экономическое развитие

ИСЛАМАБАД, 20 декабря. /ТАСС/. Реализация проектов в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) оказала существенное влияние на экономическое развитие Пакистана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра информации и телерадиовещания исламской республики Муртаза Соланги, выступая на 8-м медиафоруме КПЭК.

"КПЭК вселил надежду в пакистанский народ", - приводит его слова информационное агентство Associated Press of Pakistan. По словам Соланги, до начала реализации данной инициативы исламская республика еще в 2013 году испытывала серьезные проблемы в области энергетики, выражавшиеся в том числе в 10-часовых перебоях подачи электричества. При этом дефицит электроэнергии в стране составлял 2 500 МВт, а финансовые потери пакистанской экономики оценивались в 250 млрд долларов ежегодно.

Как подчеркнул министр, реализация проектов КПЭК способствовала ускорению экономического развития Пакистана. "Это не просто инфраструктурный проект, - отметил Соланги. - С 2013 года создано 236 тыс. рабочих мест, планируется создать 1,2 млн рабочих мест".

Китайско-пакистанский экономический коридор является частью китайской инициативы "Один пояс - один путь", предложенной в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. Как заявляют участники проекта, создание экономического коридора позволит придать импульс развитию экономической и транспортной инфраструктуры Пакистана путем строительства современных транспортных сетей, многочисленных энергетических проектов и особых экономических зон, а также обеспечить железнодорожную доставку грузов из Китая в порт Гвадар для дальнейшей морской транспортировки в Африку и Западную Азию.