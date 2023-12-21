"Открытие авто": 65% всех трат россиян на новые авто в ноябре пришлись на китайские бренды

Согласно данным совместного исследования сервиса и агентства "Автостат", всего граждане РФ за этот месяц потратили на автомобили почти 330 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россияне в ноябре потратили на покупку новых автомобилей 329,7 млрд рублей, в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Из этой суммы 65% было потрачено на авто китайских брендов, сообщается в совместном исследовании "Открытие авто" и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, за последний месяц осени россияне потратили на покупку новых машин 329,7 млрд рублей. Это на 3% меньше, чем месяцем ранее (в октябре - 339,7 млрд рублей), но в 2,7 раза выше уровня годичной давности (в ноябре 2022 года - 121,5 млрд рублей). Всего же за 11 месяцев на покупку новых машин в РФ было потрачено 2,75 трлн рублей.

"При этом в ноябре был установлен очередной рекорд по объему затраченных средств на покупку китайских автомобилей - их доля составила около 65%", - указано в исследовании. За прошедший месяц их было продано 63,4 тыс. штук на сумму 212,5 млрд рублей. По итогам октября в деньгах им принадлежало 61,7%.

Остальные участники рынка уступают "китайцам" довольно серьезно. К примеру, на покупку автомобилей российских марок в ноябре ушло 45,4 млрд рублей, европейских - 33,9 млрд рублей, японских - 20 млрд рублей, корейских - 12,6 млрд рублей, американских - 4,8 млрд рублей. По объемам реализации также лидируют "китайцы" (63,4 тыс. штук), за которыми следуют отечественные бренды (36,1 тыс. штук). Показатели остальных автопроизводителей выглядят гораздо скромнее и не дотягивают даже до 3,5 тыс. единиц.

"Действительно, начиная с августа ежемесячная сумма затрат жителей РФ на покупку новых легковых автомобилей не опускается ниже 300 млрд рублей. Учитывая тот факт, что за 11 месяцев россияне потратили 2,75 трлн рублей, в декабре есть все шансы на то, что в целом по нынешнему году будет установлен новый рекорд финансовой емкости рынка. Скорее всего, она превысит максимальный показатель затрат на новые машины, установленный в 2021 году, - 3,05 трлн рублей", - считает руководитель "Открытие авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") Марина Дембицкая.

Об исследовании

Сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период, рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

"Открытие авто" входит в топ-5 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - ведущие российские автодилеры, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть составляет около 4 тыс. автосалонов по всей России.