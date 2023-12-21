Почти 80% опрошенных компаний используют российские системы работы с данными

Самыми распространенными оказались CRM, ECM и ERP, говорится в исследовании "Сбераналитики"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Большинство (77%) компаний РФ используют отечественные системы работы с данными, свидетельствует исследование "Сбераналитики", посвященное импортозамещению IT-решений (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Как сообщили аналитики, 77% компаний применяют российские системы работы с данными, остальные продолжают работать на западных. Из тех компаний, которые используют отечественные системы, 52% перешли на них после ухода из России западных вендоров, а 48% и прежде использовали российские решения. При этом 43% перешедших на отечественные системы разработали собственные технологические инструменты.

Самыми распространенными оказались системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), системы электронного документооборота и работы с контентом (СЭД/ECM) - их используют 50% предприятий. Почти четверть компаний внедрили инструменты планирования ресурсов предприятия (ERP). Также в топ-5 самых популярных вошли системы по управлению персоналом (HRM) и по работе и визуализации данных (BI-системы). Показатель удовлетворенности работы таких IT-систем находится на высоком уровне и варьируется от 76% до 82%.

"Цифровизация и IT-трансформация - ключевые направления развития отечественной экономики. Эти два понятия лежат в основе многих нацпроектов и госпрограмм <...>. Мы видим, что потребность в аналитике big data растет, поскольку она решает ключевые задачи заказчика: помогает изучить целевую аудиторию, увеличивать продажи и оптимизировать закупки", - отметил вице-президент, директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" Сбербанка Станислав Карташов.

В онлайн-опросе участвовали IT-директора компаний различных отраслей по всей России.