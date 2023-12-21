Эксперты назвали средний чек на ж/д билеты по России в 2023 году

Стоимость железнодорожной поездки внутри страны составила 2,7 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса путешествий Tutu.ru

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Средний чек за железнодорожный билет на поездки по России в 2023 году составил 2 746 рублей в одну сторону. Средняя стоимость ж/д билета за рубеж составила 4 539 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Tutu.ru.

"Средний чек за ж/д билет внутри страны в 2023 году у клиентов Tutu составляет 2 746 рублей в одну сторону, за рубеж - 4 539 рублей в одну сторону", - сообщил сервис.

По данным аналитиков сервиса, на внутренние направления пришлось около 97% спроса. В 2023 году чаще всего путешествовали на поездах между Москвой и Санкт-Петербургом: почти 9% от всех билетов. Средний чек за билет в одну сторону составил 3 547 рублей. Также в топ-3 направлений вошли направления Краснодар - Сочи и Москва - Нижний Новгород.

"Сохраняется высокий спрос на билеты в южные регионы, где остаются закрыты некоторые аэропорты. К примеру, железнодорожное направление Москва - Симферополь, которое в 2022 году поднялось с 50 на шестое место по популярности, теперь входит в топ-5. Доля этого направления составляет 1,3%. Также в топ-20 входят другие востребованные южные города: Ростов-на-Дону, Воронеж, Анапа, Краснодар", - отмечается в исследовании.

Что касается поездок на поезде за рубеж, то в основном путешественники ездят в города Белоруссии. Около 36% спроса среди зарубежных направлений составили маршруты Москва - Минск и Санкт-Петербург - Минск. Также в топ вошли два направления из России в Казахстан: Омск - Петропавловск и Новосибирск - Петропавловск.