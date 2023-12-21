Милей подписал указ о более чем 300 экономических реформах

В частности, новый президент Аргентины объявил о запрете введения ограничений на экспорт и отмене нормы, препятствующей приватизации государственных компаний

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей представил в среду указ с пакетом мер, направленных на дерегулирование экономики.

"Мы подписали чрезвычайный указ, чтобы начать разбирать этот репрессивный институциональный правовой каркас, который разрушает нашу страну", - сказал он в обращении к нации.

Милей перечислил 30 мер, которые призваны освободить экономику от "правил, которые вместо решений приносят только проблемы". В частности, глава государства объявил о запрете введения ограничений на экспорт и отмене нормы, препятствующей приватизации государственных компаний. "Перевод всех государственных компаний в акционерные общества для их последующей приватизации", - объявил Милей.

Кроме того, в список вошел отказ от регулирования цен и реформа таможенных правил, направленная на облегчение международной торговли. По словам президента, в общей сложности его правительство планирует "более 300 реформ". Милей сообщил о решении созвать внеочередную сессию парламента, чтобы рассмотреть пакет законопроектов. "Мы попросим Конгресс помочь нам добиться перемен, в пользу которых сделало выбор общество в условиях кризиса, требующего неотложных действий", - добавил он.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В своей первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и обещает приватизировать госкомпании.