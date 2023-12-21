NHK: минтранс Японии пришел с проверками в Daihatsu из-за скандала с краш-тестами

Проблема касается фальсификации сведений, предоставляемых компанией для получения государственной сертификации выпускаемых автомобилей, передает телеканал

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии пришли с проверкой в головной офис автомобильной компании Daihatsu из-за скандала с данными краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщил телеканал NHK.

Проблема касается фальсификации сведений, предоставляемых Daihatsu для получения государственной сертификации выпускаемых автомобилей. В апреле компания обнаружила такие нарушения в отношении четырех моделей авто, после чего была созвана независимая комиссия. Она нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под брендом материнской компании Toyota.

В результате было решено приостановить поставки в Японии и за рубежом всех авто Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis. Производство некоторых моделей было приостановлено еще в апреле.

Отчет о найденных нарушениях был направлен в японский Минтранс, который в четверг направил группу сотрудников в головной офис Daihatsu в Осаке. В ходе проверки они намерены изучить соответствующие документы и опросить руководство компании.

В 2022 году концерн Toyota и его дочерние компании Daihatsu и Hino произвели по всему миру 10,51 млн автомобилей. При этом на Daihatsu приходится порядка 1,7 млн единиц. Daihatsu специализируется на производстве компактных малолитражных автомобилей. Она тесно сотрудничает с Toyota с 1967 года. С 2016 года компания на 100% принадлежит Toyota. На японском рынке на Daihatsu приходится около трети продаж в сегменте малолитражек.

За последние несколько лет японские автомобильные компании, включая Nissan Suzuki и Mazda, оказывались в центре скандалов с фальсификациями данных о выбросах.