В Красноярском крае планируют построить завод по переработке рапса

Объем инвестиций в проект составит 8,5 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Завод по переработке рапса построят в 2026 году в городе Назарово на западе Красноярского края. Объем инвестиций в проект составит 8,5 млрд рублей, сообщил ТАСС генеральный директор группы компаний "Легендагро" (инвестор проекта) Дмитрий Савенков.

"Объем инвестиций - 8,5 млрд рублей. Сейчас идет проектирование, заключен контракт на поставку оборудования, в мае 2024 года планируем начать строительство. Срок реализации проекта - 2026 год", - сообщил Савенков.

По его словам, предприятие сможет перерабатывать 450 тыс. тонн рапса в год. Завод будет производить рапсовое масло и рапсовый шрот, используемый как корм в свиноводстве и птицеводстве. Савенков отметил, что рапсовое масло планируется экспортировать, а шрот будет реализовываться как на внутреннем рынке, так и вывозиться. Он отметил, что предприятие рассчитывает на меры господдержки как экспортер переработанной продукции.

Краевой Минсельхоз в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" оказывает финансовую поддержку производителям рапса и сои. Регион последние пять лет собирает самый высокий урожай рапса в стране. Так, в этом году было собрано 455,5 тыс. тонн рапса. Доля масличных культур в общей структуре посевных площадей региона составляет более 15%. По информации Россельхознадзора, с начала нового сезона (3 сентября) из края по России, а также в Китай и Белоруссию отгружено более 65 тыс. тонн семян рапса - почти в три раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Строительство завода входит в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", объединяющий инвестпроекты на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.

ГК "Легендагро" представляет собой сельскохозяйственную инвестиционную платформу для России, совместно созданную китайскими стратегическими инвесторами Beidahuang Group, Lenovo Joyvio Group и Zhiheng Group. В состав группы компаний входят растениеводческая, торговая и две логистических компаний, а также предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и перевалочная компания "Порт Легендагро". Группа компаний выращивает рис, сою и кукурузу.