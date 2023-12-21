Налоговые поступления в бюджет Приморья увеличились почти на 30%

В период с января по октябрь 2023 года поступило более 158 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Более 158 млрд руб. налогов поступило в бюджет Приморского края в период с января по октябрь 2023 года. Это на 29,2% (35,7 млрд руб) больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном Минэкономразвития.

"Положительная динамика наблюдается по 48 из 53 видов экономической деятельности. В том числе рост на 10% и более отмечен в 43 отраслях", - сообщили специалисты Минэкономразвития края.

Наибольший рост сборов зафиксирован в сфере складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности. Прирост к аналогичному периоду 2022 года составляет 61,5%, или 8,9 млрд руб. Доля этого сектора в общем объеме налоговых поступлений края - 14,7%.

"Значительный прирост налоговых поступлений обеспечила приморскому бюджету оптовая торговля: +39,2%, или +4,8 миллиарда рублей. В общем объеме поступлений ее доля составляет 10,9%", - добавили в министерстве.