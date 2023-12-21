В Приморье в 2024 году намерены провести работы на 20 крупных дорожных объектах

В частности планируется начало реконструкции участков автомобильных дорог к погранпереходам

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Минтранс Приморья будет проводить строительные и ремонтные работы на 20 крупных объектах в 2024 году. Объем работ достаточно большой, поэтому многие из них рассчитаны на несколько лет, сообщили ТАСС в краевом Минтрансе.

"В 2024 году планируется начало реконструкции участков автомобильных дорог к погранпереходам: "Турий Рог", "Краскино", "Полтавка", "Марково" при доведении финансирования из федерального бюджета, продолжение работ по реконструкции 9 мостовых переходов протяженностью 7,5 км, а также завершение строительства автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800", - сообщили в ведомстве.

На 11 объектах работы продолжатся, так как рассчитаны на несколько лет. Еще на девять заключат контракты с подрядчиками в 2024 году. В их числе - реконструкция дорог к погранпереходам и работы на дороге Артем - Находка - порт Восточный.