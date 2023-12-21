На Чукотке в 2024 году введут новую выплату для семей с детьми

Размер помощи составит двукратную величину прожиточного минимума в регионе

ТАСС, 21 декабря. Единовременную выплату в размере двукратной величины прожиточного минимума введут на Чукотке с января 2024 года для семей, где родилось двое и более детей, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"По инициативе главы округа Владислава Кузнецова с 1 января 2024 года предусмотрено предоставление семьям единовременной выплаты при рождении второго и последующего ребенка в размере двукратной величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в округе", - сообщили в правительстве Чукотки.

Там добавили, что в настоящий момент в округе действует ряд мер по поддержке семей. Среди основных: ежемесячная выплата при рождении первого и второго ребенка размером в 100 тысяч рублей, единовременная выплаты на погашение основного долга по ипотеке - до 500 тыс. рублей, оплата или компенсация стоимости санаторно-курортной путевки семьям, в которых родилось трое и более детей, единовременная выплата семьям в связи с рождением близнецов и другие. Также с 1 января вводится новая выплата для опекающих недееспособных инвалидов с детства. Планируется, что эта категория граждан будет получать по 15 тыс. рублей ежемесячно до достижения их подопечных 23-летнего возраста.