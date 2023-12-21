В Ростовской области планируют распространить налоговый вычет на региональные проекты

В ближайшие три года на поддержку предпринимателей региона направят почти 14 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены распространить один из видов поддержки регионального бизнеса - инвестиционный налоговый вычет - на региональные проекты, включенные в "губернаторскую сотню". Всего же в ближайшую трехлетку на поддержку предпринимателей области в бюджете заложено почти 14 млрд рублей, сообщил ТАСС председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил о необходимости продвигать региональные бренды, привлекая к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные. По словам главы государства, присутствие российских брендов на отечественном рынке выросло на 31%.

"Донской регион сохраняет все меры поддержки бизнеса, в областном бюджете на ближайшие три года на эти цели заложили почти 14 млрд рублей. Один из новых инструментов поддержки - инвестиционный налоговый вычет, круг получателей которого планируем увеличить. Есть предложения распространить эту преференцию на проекты из "губернаторской сотни" или даже еще шире - на все проекты в сфере обрабатывающих производств", - сказал Бураков.

По его словам, в поддержку региональных брендов также запускается коммуникационная цифровая платформа "Ростовэксподиджитал", где зарегистрировалось уже больше 100 компаний, центр компетенций по росту продаж для малого и среднего бизнеса, включая продажи на маркетплейсах, экспорт и рекламу.

"Уже 10 лет действует региональный знак качества "Сделано на Дону". Под этим объединяющим брендом выпускается больше 2 400 наименований местной продукции, ее производители укрепляют свои позиции на профильных рынках", - уточнил собеседник агентства.

Перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов" ведется в Ростовской области с 2011 года. В настоящее время он включает 45 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 460,4 млрд рублей. Эти проекты позволят создать в регионе свыше 36 тыс. дополнительных рабочих мест. Большая часть связана с промышленным производством, включая топливно-энергетический комплекс и сельское хозяйство.