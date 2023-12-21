Курс доллара на Мосбирже вырос до 91,13 рубля

Курс евро не изменился и торговался на уровне 99,66 рубля

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос на 17,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 91,13 рубля.

Курс евро не изменился и торговался на уровне 99,66 рубля.

В свою очередь курс юаня не изменился и составил 12,743 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубля впервые с 11 декабря. По данным на 07:00 мск, доллар рос на 0,25% - до 91,1875 рубля. К 07:31 мск доллар перешел к снижению и находился на уровне 90,5 рубля (-0,51%). В то же время евро снижался на 0,58%, до 99,08 рубля, курс юаня - на 0,55%, до 12,673 рубля.