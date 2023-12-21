В ЦБ РФ сообщили о росте цен на новостройки с 2020 года на 80%

Причем цены на жилье поднялись сильнее, чем доходы населения за то же время, отметил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Цены на жилье в новостройках с 2020 года выросли на 80%, а на вторичном рынке - на 51%. Об этом в интервью "Российской газете" заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Мы видим, что цены на жилье в новостройках с 2020 года выросли на 80%, на вторичное жилье - на 51%. Причем цены на жилье поднялись сильнее, чем доходы населения за то же время", - указал Данилов.

Вместе с тем он отметил, что сейчас около 90% ипотеки в сегменте первичного жилья выдается по госпрограммам. "Так быть не должно, и надо продолжить постепенный выход из этой истории. Ведь до 2020 года, то есть до старта массовой льготной ипотеки, доля господдержки в выдачах не превышала 20%", - уточнил Данилов.

По его словам, необходимо продолжить обсуждение конкретных параметров и деталей конфигурации всей системы господдержки ипотечного кредитования, в том числе после июня 2024 года.

Ранее кабмин скорректировал параметры льготных ипотечных программ. Максимальный размер льготного ипотечного кредита на новостройки для всех регионов, включая столичные, составит 6 млн рублей (ранее в Москве - 12 млн рублей). Первоначальный взнос повысят с 20% до 30%. Изменения начнут действовать с 23 декабря.