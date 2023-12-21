Эксперт: ЕС ждет не радужное будущее, если Брюссель продолжит терять рынки из-за санкций

При этом, по словам научного руководителя парижской Высшей школы социальных наук Жака Сапира, 12-й пакет антироссийских санкций не нанесет заметного вреда экономике РФ

ПАРИЖ, 21 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Очередной, 12-й пакет санкций Евросоюза против России, обнародованный в понедельник, не нанесет заметного вреда российской экономике, зато угрожает самому Евросоюзу потерей дополнительных рынков сбыта. Такое мнение озвучил в беседе с корреспондентом ТАСС научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир.

"Если учесть, что экономическая ситуация в основных странах ЕС, таких как Германия, Франция и Италия, не процветает, а экономика этих стран уже находится в состоянии рецессии, можно только предположить, что, оказавшись между потерей экспортных рынков и ростом расходов, их будущее выглядит не очень радужно", - считает он.

Собеседник агентства отметил, что нововведение в виде запрета на импорт российских алмазов "расстроит бельгийцев и обрадует индийцев", просто сместив торговые потоки в Мумбаи. То же самое касается и запрета на импорт металлургической продукции: Россия уже перенесла продажи стали в Китай, а алюминий и производимые из него товары также могут быть проданы на азиатских рынках, включая Индию и Китай.

"Влияние этого расширения эмбарго на Россию, вероятно, будет очень незначительным. Более существенное влияние оно может оказать на европейских производителей", - считает Сапир.

Что касается расширения перечня товаров, запрещенных к ввозу в РФ, то по новым позициям европейская промышленность и так уже конкурирует с азиатской, причем не только китайской, указал собеседник агентства. Более того, запрет на реэкспорт европейских товаров в РФ в случае, если он будет досконально соблюдаться и отслеживаться, заставит иностранных клиентов отказаться от импорта из ЕС из-за слишком жестких контрактных обязательств и потенциальных судебных разбирательств. "Если эти меры останутся формальными, на уровне простого морального обязательства не реэкспортировать, они будут неэффективны", - добавил Сапир.

"В целом, учитывая реструктуризацию российской международной торговли, которая происходит уже более полутора лет, влияние новых мер, принятых Европейским союзом, должно быть крайне ограниченным. Хотя они могут привести к росту цен на некоторые товары", - заключил он.