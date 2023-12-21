Под бренд Rostic’s к концу года перейдет до половины сети KFC

По словам гендиректора компании "Юнирест" Татьяны Шаманской, все будущее развитие бренда будет возможно только в Rostic’s

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Под бренд Rostic’s к концу 2023 года перейдет до половины сети ресторанов общественного питания KFC, полагает генеральный директор компании "Юнирест", которая управляет бывшими активами Yum! Brands, Татьяна Шаманская.

"Почти 500 ресторанов ребрендировано в Rostic’s, на конец года будет еще больше. Я думаю, что даже до половины сети будет ребрендировано. Порядка 80% партнеров уже вошли в этот процесс", - сказала она в интервью телеканалу РБК.

По словам Шаманской, все будущее развитие бренда будет возможно только в Rostic’s. "Я уверена, что с оставшимися 20% [франчайзи, выражавших несогласие перейти в Rostic’s] мы сможем договориться достаточно оперативно. <...> Можно оставаться под брендом KFC, но развития не будет, не будет возможности открывать новые точки, развивать бренд, привносить новинки, делать новую маркетинговую стратегию", - добавила она.

Шаманская также ответила на вопрос о возможности открытия ресторанов под брендом Rostic’s в странах ближнего зарубежья. "На данный момент нет. Мы юридически ограничены рынком РФ, - пояснила она. - Нам столько много надо сделать на российском рынке. Я думаю, что когда наши коллеги увидят наш успех, то может встать вопрос о том, не перейти ли Rostic’s на рынки стран СНГ, я не исключаю такой возможности".

17 апреля Yum! Brands завершила сделку по продаже локальных активов сети KFC российской группе компаний "Смарт сервис", бывшей с 2011 года одной из франчайзи корпорации, и покинула российский рынок. Активы включают собственные рестораны корпорации, права на мастер-франшизу KFC, систему управления сетью франчайзинговых ресторанов, а также права на бренд Rostic’s. Общее число заведений сети - более 1 100, из них 66 - корпоративные, а остальные принадлежат 22 партнерам-франчайзи.

25 апреля бывшие рестораны KFC начали открываться под брендом Rostic’s.