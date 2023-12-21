В ЛНР и ДНР около 102 тыс. человек остаются без электроэнергии из-за непогоды

В Минэнерго сообщили о продолжении восстановительных работ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число отключенных от электроснабжения потребителей в ДНР и ЛНР, по данным на 6:00 мск, сократилось до 101,9 тысяч человек. Восстановительные работы продолжаются, сообщает Минэнерго России.

"По данным на 06:00 (мск), обесточенными остаются потребители: ДНР - 44,6 тыс. человек, ЛНР - 57,3 тыс. человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - следует из сообщения.

Ухудшение погоды в некоторых регионах России с 15 декабря привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс. человек.