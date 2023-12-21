"Известия": "ловушка большой страны" помогла РФ справиться с санкциями

Влияние этого эффекта сокращается, отметила руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Института экономики РАН Дарья Ушкалова

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия не столкнулась со значительным ущербом от международных санкций благодаря эффекту "ловушки большой страны". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на материал главы Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Института экономики РАН Дарьи Ушкаловой, опубликованном в вестнике института.

Согласно данным газеты, суть эффекта заключается в том, что если государство выступает ключевым игроком на каком-либо рынке, то ограничение поставок или ожидания подобного приводят к росту мировых цен. Это позволяет компенсировать падение объемов поставок и облегчает диверсификацию. В таких ситуациях наблюдается противоречие между формальной эффективностью ограничений, то есть их способность ограничивать физические объемы поставок, и их стратегической эффективностью, которая заключается в снижении доходов от экспорта.

"В условиях, когда простые ограничения российских поставок приводили к обратному эффекту (росту мировых цен и увеличению экспортной выручки), в конце 2022 года санкции Европейского союза модифицировали таким образом, чтобы не только сократить физические объемы, но и контролировать стоимость", - говорится в статье, с которой ознакомилась газета.

Как сообщают "Известия", РАН считает, что "ловушка большой страны" продолжает способствовать преодолению негативного воздействия международных ограничений, однако ее влияние сокращается. По итогам января - сентября весь экспорт России достиг $316,3 млрд, что на 29,5% меньше значения за аналогичный период 2022 года, следует из данных ФТС, отмечает газета.