В Сыктывкаре построят жилищный квартал на 25 тыс. кв. м в 2025-2030 годах

Глава региона Владимир Уйба сообщил, что к концу 2025 года также закончится строительство школы на 825 мест

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новый жилищный квартал на 25 тыс. кв. м построят на Октябрьском проспекте Сыктывкара к 2030 году. До этого, к концу 2025 года, будет построена уникальная для Коми школа на 825 мест, сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба в интервью, записанном в студии ТАСС в координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы привлекли инфраструктурный бюджетный кредит. У нас общая жилая застройка - 25 тыс. кв. м, для республики это много. Это комплексный проект, там не только жилье, а еще одна школа на 825 мест на улице Тентюковской. Мы закончим ее строительство в 2025 году, сейчас выходим на площадку", - сказал глава региона.

По его словам, проект уникальный - строительство развернется на сложном рельефе местности, с большими перепадами высот до 20 м. "Это будут отдельные четыре здания [школы], соединенные переходами, причем на разной высоте. Интересная будет школа, суперсовременная, с бассейном, и [рядом] жилая застройка. Естественно, мы полностью делаем и дорожную инфраструктуру", - сообщил глава республики.

К 2030 году по генплану инвестор должен сдать поэтапно восемь многоквартирных домов, а школу - в конце 2025 года. "Это правильно, потому что у нас сегодня в этом районе нехватка [школьных] мест", - добавил руководитель республики.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.