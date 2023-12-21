Инвестиции в экономику Коми вырастут на 13,5% в 2024 году

Они составят 134 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Республики Коми возрастет в 2024 году на 13,5%, до 134 млрд рублей. До конца 2024 года планируется создать территорию опережающего развития (ТОР) почти с тем же набором беспрецедентных инвестиций, которые доступны для резидентов Арктической зоны РФ, сообщил глава региона Владимир Уйба в интервью ТАСС, которое записано в студии ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

"118 млрд рублей инвестиций в 2023 году [что сопоставимо с показателем 2022 года]. Для нашей небольшой республики это очень большой и хороший задел. А в следующем году мы планируем вырасти до 134 млрд рублей, но думаем, что эту планку побьем, потому что уже сегодня это видим по портфелю инвестиций", - сообщил глава региона.

По его словам, проведена большая работа, чтобы инвесторы приходили и понимали, что для них создано комфортное пространство. По рекомендациям Минэкономразвития и Минпромторга РФ создана полномасштабная инвестиционная декларация, бизнесу гарантируется абсолютная чистота и прозрачность при регистрации предприятия, при выделении земли и всех последующих этапах.

"До конца 2024 года - в начале 2025 года мы создадим ТОР. Даже если ты не регистрируешься как резидент Арктической зоны РФ, то, зарегистрировавшись в ТОРе, получаешь практически те же преференции. ТОР у нас заработает в конце 2024 года", - сообщил глава Коми.

О проектах

Руководитель республики привел в пример завод ферросплавов и карбида кальция, который планируется запустить в начале 2024 года в приполярном моногороде Инте. Компания берет на себя функцию градообразующего предприятия, которое Инта потеряла в 2018 году с закрытием последней угледобывающей шахты. Это еще и импортозамещающее производство, потому что сегодня ферросплавы и карбид кальция почти полностью завозятся из Китая и Казахстана. С запуском предприятия в Инте будут обеспечены около 30% от потребляемого в России объема ферросплавов и карбида кальция. Инвестор применил новую научную технологию получения ферросплавов и карбида кальция, продукты получатся дешевле и значительно интереснее по цене. Завод будет выпускать более 9 тыс. тонн карбида кальция в год. Изначально будет создано 70 рабочих мест. Планируется вложение до 1 млрд рублей инвестиций, на сегодня привлечено около 500 млн рублей.

Один из флагманов в Коми по лесопереработке - компания "Лузалес" - планирует расширить мощности по глубокой переработке леса и дополнительно создать до 600 рабочих мест в 2024-2025 годах. Кроме того, "Лузалес" приобрел агропромышленный комплекс "Пригородный" и начинает строить огромный животноводческий комплекс по содержанию более 2 тыс. голов крупного рогатого скота. Там будет задействовано 200 рабочих мест. Компания "Печора север лес" намерена вложить до 2027 года 2 млрд рублей и создать полностью безотходное производство по лесопереработке.

Проектируется современный завод по производству картофельного крахмала - важной составляющей при производстве целлюлозы и бумаги. Сегодня крахмал закупается за рубежом. "У нас огромные площади земельные, где можно выращивать картофель, дальше будет тут же стоять завод по переработке этого картофеля в крахмал. Очень короткое логистическое плечо, соответственно, очень высокая маржинальная стоимость готового продукта. Уже есть инвестор, мы на стадии проектирования", - сообщил глава республики.

Разрабатывается глобальный проект по освоению Пижемского месторождения титана и кварца, где содержится половина российских запасов титана. "Компания "Руститан" будет его запускать в работу к 2029 году. Общее количество инвестиций будет выходить за 300 млрд рублей. До 5 тыс. рабочих мест", - сообщил глава Коми.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.