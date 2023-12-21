ФАС зафиксировала снижение цен на арматуру во второй декаде декабря

В ведомстве напомнили, что ранее возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства и направили в адрес крупнейших производителей арматуры письма о недопустимости необоснованного роста цен

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала снижение цен на арматуру во второй декаде декабря текущего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"По состоянию на 20 декабря совокупное снижение цен на арматуру по сравнению с октябрем 2023 года составляет в среднем 17,2%", - отмечается в сообщении.

В ФАС напомнили, что ранее служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства и направила в адрес крупнейших производителей арматуры письма о недопустимости необоснованного роста цен и необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования.

"Для стабилизации ситуации на рынке арматуры развивается биржевая торговля этой продукцией", - отметили в службе.