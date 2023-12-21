В Псковской области урожай зерновых за год сократился в 1,2 раза из-за погоды

Он составил 130 тыс. тонн

ПСКОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Аграрии Псковской области за последний год сократили производство зерновых более чем в 1,2 раза, до 130 тыс. тонн. Кроме того, почти вдвое сократились площади, засеянные рапсом, снижение произошло из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил ТАСС председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона Николай Романов.

"По зерну в этом году в Псковской области сложилась непростая ситуация. В связи с погодными условиями у нас впервые за последние годы сократился урожай зерновых. В этом году наши аграрии намолотили 130 тыс. тонн пшеницы, что более чем в 1,2 раза ниже показателей прошлого года. В частности, из-за того, что в начале лета были высокие среднесуточные температуры воздуха, это привело к задержке фенологического развития всех сельскохозяйственных культур. В итоге к уровню прошлого года недобор по зерновым составляет порядка 40 тыс. тонн", - сказал Романов.

По его словам, урожайность зерновых в этом году составила 31,9 центнера с 1 га, что является "достаточно высоким показателем". При этом в Псковской области за последний год зафиксировали и сокращение по производству рапса.

"За год его посевы снизились почти вдвое, до 10,8 тыс. га. Впервые за последние пять лет у нас озимый рапс не перезимовал, его гибель его составила 75%. В конце весны ночные температуры воздуха были отрицательными, что сдерживало устойчивое прогревание пахотного слоя почв до значений благоприятных для сева. Поздние весенние заморозки повредили всходы теплолюбивых культур", - пояснил собеседник агентства.

Для Псковской области тема о развитии растениеводства является крайне актуальной, так как позволяет увеличивать площади земель, вводимых в эксплуатацию, которые сейчас являются заброшенными и не используются десятилетиями. Региону требуется порядка 20 лет, чтобы ввести в эксплуатацию все заброшенные сельхозугодья, которых на данный момент насчитывается около 200 тыс. га.