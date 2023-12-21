Кабмин выделяет 2,5 млрд рублей на программу льготного лизинга беспилотников в 2024 году

Как сообщили в правительстве, ставка лизинга в зависимости от выбранных типов беспилотников составит от 3,5 до 8,5% годовых

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство России направляет 2,5 млрд рублей на программу льготного лизинга беспилотников отечественного производства в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что бюджетные инвестиции на условиях софинансирования будут направлены АО "Государственная транспортная лизинговая компания", которая привлечет для запуска программы еще 600 млн рублей.

"С учетом этого ставка лизинга в зависимости от выбранных типов беспилотников составит от 3,5 до 8,5% годовых. Срок договора - от 3 до 5 лет. При этом авансовых платежей от компаний-лизингополучателей не потребуется", - уточняется в сообщении.

В правительстве напомнили, что принять меры по стимулированию спроса на беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе за счет разработки механизма льготного лизинга, поручил президент РФ Владимир Путин в декабре 2022 года.

Подписанное постановление также необходимо для реализации Стратегии развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.