Строители АЭС "Пакш-2" рассчитывают залить первый бетон до конца 2024 года

Основные строительные работы по объектам планируют завершить к 2028 году, рассказал новый директор проекта Виталий Полянин

ПАКШ /Венгрия/, 21 декабря. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Первый бетон в фундамент будущей АЭС "Пакш-2" в Венгрии, сооружаемой по проекту Росатома, может быть залит с опережением графика в декабре 2024 года. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС новый директор проекта "Пакш-2", вице-президент компании "Атомстройэкспорт" Виталий Полянин, руководивший до недавнего времени сооружением Белорусской АЭС, которая была сдана в эксплуатацию в начале ноября.

"По графику выход на первый бетон - март 2025 года, но мы вместе с заказчиком [венгерской государственной компанией Paks 2] ставим для себя амбициозную цель - начать заливку бетона в фундаментную плиту в декабре 2024 года", - сказал Полянин. Он отметил, что именно под выполнение этой задачи была согласована комплексная программа работ на 2024 год.

Руководитель проекта напомнил, что 14 ноября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подписали в Пакше меморандум и достигли договоренности по поводу ключевых вех и главных этапов проекта.

"Планы таковы: основные строительные работы по объектам, включая ядерный остров, планируется завершить к 2028 году", - сказал Полянин. После этого начнутся монтаж оборудования и подготовка к пуско-наладочным работам. Сдача двух энергоблоков в промышленную эксплуатацию должна состояться в начале 2030-х годов. Они будут введены в строй поочередно с разницей в год-полтора.

Лицензии и требования безопасности

На стройплощадке в Пакше уже завершено сооружение противофильтрационной завесы длиною 2,7 км, защищающей котлован от проникновения грунтовых вод. Продолжается укрепление грунта. 1 декабря получена лицензия на разработку котлована до проектных отметок на глубину до 23-27 м.

Доставка в Пакш из России первого крупного элемента оборудования станции - ловушки расплава для энергоблока номер 5 - ожидается весной следующего года. Кроме того, на предприятиях Росатома идет подготовка к изготовлению корпуса реактора и другого оборудования для так называемого ядерного острова - комплекса зданий и сооружений на АЭС.

Как подчеркнул руководитель проекта, все эти работы ведутся при строгом соблюдении всех требований безопасности - это для атомщиков приоритет. Кроме того, по правилам Евросоюза, на все виды работ, а также изготовление оборудования требуется получение лицензий от надзорного органа - Венгерского ведомства по атомной энергии. Ежегодно речь идет о сотнях документов, поэтому на последней встрече Лихачева и Сийярто обсуждался вопрос о том, как оптимизировать этот процесс.

АЭС "Пакш", построенная советскими специалистами в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Рядом с ними должны быть построены пятый и шестой энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200. Москва подтвердила готовность финансировать проект "Пакш-2", который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.